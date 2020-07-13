Курс валют змусить українців понервувати, НБУ видав нові цифри: що буде з доларом

Курс валют в Україні 13 липня покаже справжнє відношення долара до гривні, який зірветься з ланцюга і почне набирати вагу.

Так, стодоларова купюра почне тиждень з вже + 1,7 гривні. Передбачається, що сьогодні «вічнозелений» і далі буде набирати обертів.

А от євро навпаки, скине зайве. Торги відкриються, і вже зі старту гривня відбере 13,71 гривню.

Курс валют на понеділок від НБУ:

100 доларів 2695,05 грн

100 євро — 3039,88 грн

Пенсії і зарплати українців під загрозою, в Раді повідомили про проблеми: «Грошей вистачить до…»

Нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко розповіла, чи є в бюджеті кошти на виплати заробітних плат і пенсій.

«Головна проблема нинішнього бюджету полягає в тому, що у нас пікове навантаження за зовнішніми виплатами... Але коштів до кінця року вистачить, хоча дефіцит великий», — зазначила вона.

Чиновник уточнила, що уряд вже виділив близько тридцяти мільярдів гривень, щоб покрити бюджет Пенсійного фонду. Однак через підвищення виплат можуть виникнути проблеми.

«В цьому році є певні ризики по бюджету, але ми намагаємося тримати ситуацію під контролем. Я сподіваюся, що вистачить грошей для покриття пенсій», заявила вона.

Путіна аж покоробило після заяви Зеленського, Пєсков видав подробиці: "Обіцяв вирішити..."

Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського.

зокрема, Путіна "внутрішньо тривожать" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю Росії 1.

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в США готують покарання для Путіна і Шойгу, деталі скандалу

Як повідомляла Politeka, Путін спантеличений яскраво зганьбився перед Трампом.

Також Politeka писала, що оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".