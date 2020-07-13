Курс валют заставит украинцев понервничать, НБУ выдал новые цифры: что будет с долларом

Курс валют в Украине 13 июля покажет настоящее отношение доллара к гривне, который сорвется с цепи и начнет набирать вес.

Так, стодолларовая купюра начнет неделю с уже + 1,7 гривны. Предполагается, что сегодня «вечнозеленый» и дальше будет набирать обороты.

А вот евро наоборот, скинет лишнее. Торги откроются, и уже со старта гривна отберет 13,71 гривну.

Курс валют на понедельник от НБУ:

100 долларов — 2695,05 грн

100 евро — 3039,88 грн

Пенсии и зарплаты украинцев под угрозой, в Раде сообщили о проблемах: «Денег хватит до…»

Нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко рассказала, есть ли в бюджете средства на выплаты заработных плат и пенсий.

«Главная проблема нынешнего бюджета заключается в том, что у нас пиковая нагрузка по внешним выплатам... Но средств до конца года хватит, хотя дефицит большой», — отметила она.

Чиновница уточнила, что правительство уже выделило около тридцати миллиардов гривен, чтобы покрыть бюджет Пенсионного фонда. Однако из-за повышения выплат могут возникнуть проблемы.

«В этом году есть определенные риски по бюджету, но мы стараемся держать ситуацию под контролем. Я надеюсь, что хватит денег и для покрытия пенсий», — заявила она.

Путина аж покоробило после заявления Зеленского, Песков выдал подробности: "Обещал решить..."

Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью России 1.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

Напомним, в США готовят наказание для Путина и Шойгу, детали скандала

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".