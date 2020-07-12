Погода в Україні 13 липня вдарить практично по всім, дехто буде відчувати дискомфорт від дощу, а хтось від похолодання

Про це повідомлять Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко в Facebook.

«Атмосферний фронт суне по Україні. Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом нагріває до +30 і вище. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються місцями шквали. Завтра, 13-го липня, локальні грозові дощі будуть йти практично скрізь, крім східних областей. Температура знизиться на Заході, Півночі та в більшості центральних областей, +12+20 градусів», — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, стверджує Діденко, деякі люди можуть відчувати себе не дуже добре. Крім того, треба бути обережніше, оскільки невеликий вітер може в момент обернуться шквал, а легкий дощик — у зливу.

У Києві та області Діденко прогнозує невеликі похолодання до 18-20 градусів і періодичні дощі.

Раніше ми повідомляли, що українцям не варто розслаблятися, оскільки серпень буде таким же спекотним, як і липень. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Він попередив українців, що останній місяць літа запам'ятається українцям спекою і мінімальною кількістю опадів.

За словами синоптика, останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, а температура встановиться на рівні +27…+29 градусів. Така погода буде і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході й півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18…+20 вночі", – продовжив синоптик.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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