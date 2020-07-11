В воскресенье 12 июля некоторые области Украины зальет дождями, а некоторые зажарит под палящим солнцем

С новым прогнозом погоды украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко, передает Politeka.net.

Синоптик отметила, что на западе прогнозируется резкое изменение погоды. Усилятся дожди с грозами, местами возможны сильные ливни. При грозах, по словам Диденко, усилится швальный ветер.

Также существенно снизится температура воздуха до +12+18 градусов.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая ясная и жаркая погода. Температурные показатели будут в пределах +28 +33 градусов.

Кроме этого метеоролог обратила внимание, что во второй половине дня на севере страны – это в Житомирской, Черниговской и Киевской области, а также в центральной – Винницкой области - наиболее вероятны дожди с грозами и местами шквальным ветром.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей – будет преобладать яркое палящее солнце с температурой воздуха +29+33 градуса.

В Киеве, 12 июля, возможен кратковременный дождь с грозой во второй половине дня.

Температура воздуха на Петра и Павла будет сохранятся достаточно высокой, + 28 + 30 градусов.

Ранее мы сообщали, что украинцам не стоит расслабляться, поскольку август будет таким же жарким, как и июль. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбаль.

Он предупредил украинцев, что последний месяц лета запомнится украинцам жарой и минимальным количеством осадков.

По словам синоптика, последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, а температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода будет и в начале августа.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – продолжил синоптик.

Долгожданная прохолада придет в Украину уже в двадцатых числах августа.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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