Курс валют в Україні 13 липня покаже справжнє відношення долара до гривні, який зірветься з ланцюга і почне набирати вагу
Про це повідомляє Politeka.
Так, стодоларова купюра почне тиждень з вже + 1,7 гривні. Передбачається, що сьогодні «вічнозелений» і далі буде набирати обертів.
А от євро навпаки, скине зайве. Торги відкриються, і вже зі старту гривня відбере 13,71 гривні.
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Курс валют на понеділок від НБУ:
- 100 доларів 2695,05 грн
- 100 євро — 3039,88 грн
Російський рубль ж і далі буде знецінюватися: 3,8167 грн за десять російських рублів.
Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні кардинально зміниться на наступному тижні.
З 13 липня протягом тижня курс долара в Україні буде поступово змінюватися і знизиться. Так, готівковий долар у банках буде коштувати близько 27 гривень.
Про це розповів аналітик Вадим Іосуб.
За прогнозом експерта, курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривні, а готівковий долар у банках - близько 26,8/27,0 грн.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,9%:
курс долара НБУ знизився з 27,18 до 26,93 гривні (-0,9%);
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