Жена известного украинского путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко решила не отставать от мужа и тоже отправилась в поездку

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка разместила снимок, на котором она позирует в центре Львова на главной площади Рынок.

В публикации она отметила, что приняла спонтанное решение и за полчаса собрала чемодан.

Надо сказать, что на снимке Кучеренко выглядит очень довольной. Она нарядилась в удобную одежду светлого цвета – штаны и футболку, которую кокетливо подвязала, оголив часть живота и засветив свою идеальную фигуру.

Пользователи сети по достоинству оценили туристический выбор Александры и ее внешний вид, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Прекрасная красавица👍👍👍», «Прекрасный выбор. Львов- отличный город», «Класс👍😍😍жалко что я неживую во Львове, Хотела увидеть вас и Диму», - пишут в сети.

Александре Кучеренко 22 года. В 2016 году она стала обладательницей титула «Мисс Украина». Красотка ведет телепередачу «Звездный спорт» на канале ICTV. В 2019 году она вышла замуж за Дмитрия Комарова.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала, как проводит время на выходных. Красотка, как известно, активно занимается спортом, поэтому не упускает возможность, чтобы активно провести время. На свежем фото она позировала в стильных джинсах, кедах и черной куртке. Девушка была на велосипеде.

Напомним, что Александра Кучеренко поразила домашним видом без макияжа: «Муж не балует?».

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров показал, чем его балует молодая жена, аппетитное фото: "Не терпится...".

Также Politeka писала, что Александра Кучеренко в тесном топе устроила жаркие игры на полу: «Как же Диме повезло».