Стало відомо, що буде з економікою України у другому кварталі 2020 року

Економіка України продемонструє падіння на 10% у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це станеться через карантинні обмеження, введені через пандемію китайського віруса.

При цьому повне відновлення за наступні шість місяців неможливе, вважають аналітики Reuters. Про це повідомляють журналісти видання finance.ua.



Таким чином, 2020 рік ознаменується для України найбільшим економічним обвалом з 2014 року.

Аналітики повідомили, що цифри економічної активності, швидше за все, покажуть весь масштаб кризи. Очікується, що скорочення в Україні поглибиться до 10% у порівнянні з минулим 2019 роком у другому кварталі.

За їх прогнозами, пом'якшити ситуацію можуть гарні успіхи українського аграрного сектору, який вже почав збирати врожай, можуть пом'якшити економічний збиток від пандемії віруса. Але споживчий попит і інвестиційна активність в 2020 році будуть слабким.

Експерти прогнозують, що в третьому кварталі український ВВП скоротиться на 5,5%, а в четвертому – на 3% порівняно з попереднім роком.

12 аналітиків, яких опитало агентство Reuters, вважають, що за підсумками 2020 року скорочення економіки України становитиме 6,5% порівняно зі зростанням на 3,2% в 2019-му. Київ очікує падіння на 4,8%.

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