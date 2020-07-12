Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як потрібно вирішувати питання цілісності України

Як передає Politeka.net, цю тему він обговорював з ведучим в ефірі «Україна 24». Пальчевський вважає, що питання, які стосуються української землі, потрібно виносити на референдум. Він зазначив, що виніс би це питання на обговорення в найпершу чергу. Крім цього, саме на референдумі потрібно вирішувати питання, пов'язані з територіальною цілісністю України.

«Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо?», - задався питанням експерт.

Він також вважає, що кримське питання теж потрібно обговорювати. Повертати Крим або залишати все, як є, повинні вирішувати люди. Пальчевський нагадав, що колишній президент Порошенко обіцяв українцям перемогу, яку ми так і не побачили.

У розмові з ведучим також була піднята тема пандемії в Україні та світі. Пальчевський зазначив, що ще на початку року попереджав про небезпеку, яка чекає на українців. Він зазначив, що сьогодні Україна перебуває в жалюгідному стані. Вірус нікуди не подівся і від нього в нашій країні можуть померти тисячі людей. На думку громадського діяча, до епідемії потрібно було готуватися. Натомість головний санітарний лікар Віктор Ляшко «дурить голову президенту».

Нагадаємо, що Пальчевський заговорив про мовний закон: "Потрібно будувати одну країну, а політики нас весь час ділять".

Раніше Politeka писала, що Андрій Пальчевський розповів, до чого влада довела українців: «Вони не соромляться навіть...».

Також Politeka повідомляла, що все більше жителів Києва підтримують Андрія Пальчевського перед місцевими виборами, дані дослідження.