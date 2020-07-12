Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как нужно решать вопросы целостности Украины

Как передает Politeka.net, эту тему он обсудил с ведущим в эфире «Украина 24». Пальчевский считает, что вопросы, которые касаются украинской земли, нужно выносить на референдум. Он отметил, что вынес бы этот вопрос на обсуждение в самую первую очередь. Кроме этого, именно на референдуме нужно решать вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины.

«Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем?», - задался вопросом эксперт.

Он также считает, что крымский вопрос тоже нужно обсуждать. Возвращать Крым или оставлять все, как есть, должны решать люди. Пальчевский напомнил, что бывший президент Порошенко обещал украинцам победу, которую мы так и не увидели.

В разговоре с ведущим также была поднята тема пандемии в Украине и мире. Пальчевский отметил, что еще в начале года предупреждал об опасности, которая ждет украинцев. Он отметил, что сегодня Украина находится в плачевном состоянии. Вирус никуда не делся и от него в нашей стране могут умереть тысячи людей. По мнению общественного деятеля, к эпидемии нужно было готовиться. Вместо этого главный санитарный врач Виктор Ляшко «дурит голову президенту».

Напомним, что Пальчевский заговорил о языковом законе: "Нужно строить одну страну, а политики нас все время делят".

Ранее Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, до чего власть довела украинцев: «Они не стесняются даже...».

Также Politeka сообщала, что все больше жителей Киева поддерживают Андрея Пальчевского перед местными выборами, данные исследования.