Громадський діяч Андрій Пальчевський обурився поділом українців за мовною ознакою

Як повідомляє Politeka.net, він прокоментував правомірність закону про державну мову, яку представники президента Володимира Зеленського зараз відстоюють у Конституційному суді. Андрій Пальчевський висловив свою позицію в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Зеленський обіцяв нам, якщо я не помиляюся, протягом деякого часу, коли він ще балотувався, що держава наша, українська Конституція, щодо мовного питання буде виглядати, як вона має виглядати. Державною мовою у нас в Україні природньо є і буде українська", - підкреслив експерт.

Андрій Пальчевський нагадав, що Основний закон дозволяє використовувати в Україні будь-які мови:

"Ми пам'ятаємо, що російська мова має право на розвиток і так далі. І таким чином президент Зеленський, якщо він є гарантом Конституції, повинен виконувати свої зобов'язання, гарантувати нам Конституцію. А не вигадувати, як це робив Порошенко і до нього ось ці шість заходів наших султанів, які ділили Україну".

Як зауважив Андрій Пальчевський, політики постійно намагаються посіяти ворожнечу між носіями різних мов. Він нагадав, що, незважаючи на розбіжності, у людей є важлива загальна мета.

"Нам потрібно будувати одну країну, всі мови нам однаково близькі: від білоруської, татарської, угорської, російської (страшне слово стало - всі говоримо, але страшно говорити), українського і так далі. Вони всі в наших серцях, розумієте, у нас немає ніякого поділу, а політики нас весь час ділять", - підкреслив громадський діяч.

Андрій Пальчевський впевнений, що незабаром українці забудуть про мовні суперечки через інші проблеми:

"З цього року Україна порозумнішає. У нас є серйозні питання, які стосуються того, як нам зберегти державу, щоб не виникло "Львівської республіки", про яку кливреты нашого колишнього кучерявого президента раптом почали говорити. Це, вибачте, що таке? Це ж пряме підбурювання до розпаду держави. Це ж дезінтеграція України".

Нагадаємо, Пальчевський оцінив шанси Віктора Ляшка на президентство: "Втече, коли розкриється, куди поділися "ковідниє" гроші".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розніс Порошенко за переговори з Путіним.

Також Politeka писала, що Порошенко був вигідний конфлікт на Донбасі, Пальчевський назвав причину: "У них є право голосу".