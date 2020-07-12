Пощастило не всім

Стали відомі самі високооплачувані вакансії в Україні



Як передає Politeka.net, докладну статистику навели на work.ua.

Згідно з даними, на середню зарплату у 40 тисяч гривень і більше можуть розраховувати менеджери національного рівня, інформаційні директори і суперінтенданти, які працюють в IT-сфері.

Національний менеджер: середня зарплата – близько 40 тисяч гривень.

Вимоги: вища освіта, досвід роботи, побудована кар'єра. Працівники на цій посаді можуть розраховувати на зарплату 100 тисяч в місяць.

Інформаційний директор: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

Вимоги: визначати інформаційну політику компанії, управлінські скіли, вміння приймати визначальні рішення.

Суперінтендант: середня зарплата близько 40 тисяч гривень.

Вимоги: контроль забезпечення судів технічною документацією та матеріально-технічною базою.

На середню зарплату в 31-35 тисяч гривень можуть розраховувати керівник IT-відділу та Angular-розробник.

Раніше ми повідомляли, що згідно з даними Державної служби статистики, найбільше в Україні отримують в авіаційній галузі — 31 720 гривень.

На другому місці серед найбільш високооплачуваних професій виявилися фінансова та страхова діяльність. Працівники даної сфери в середньому отримують 17 653 гривні.

На третю сходинку рейтингу в Держстаті поставили IT-сферу (інформація та телекомунікації).

Зазначимо, що згідно з планом Кабміну, з 1 вересня цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тисяч гривень.

Далі 1 січня 2021 року її розмір зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 – до 6,5 тисячі гривень.

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