Курс валют в Україні 12 липня застигне перед різкою зміною, долар і євро вирішать розійтися на деякий час

Про це повідомляє Politeka.

Євро після вихідних втратить відразу кілька копійок, а саме – 0,13,71.

Долар після вихідних же навпаки, подорожчає на 0,017.

На початок наступного тижня Національний банк встановив наступний курс валют:

100 доларів 26,9505

100 євро — 3039,88

Сьогодні ж сто доларів обійдуться вам у 2693,35 гривні, а сто євро в 3053,59 гривні.

А ось російський рубль буде і далі «пасти задніх» - 3,8167 за десять російських рублів.

До цього ми повідомляли, що почав відчуватися попит на долар, який більше не буде триматися на стабільній позначці.

Про це повідомив експерт Олег Курінний, попередивши, що помірне зростання закінчився і попереду стрімкий стрибок.

У п'ятницю, 10 липня, долар підскочив на 11 копійок і, найімовірніше, далі буде підійматися все вище. Експерти припускають, що це, можливо, вплив президента та міністрів, які заявили, що в бюджеті закладено курс 30 грн/$, і треба до нього рухатися.

"Ряд компаній чекали найкращий момент для покупок валюти й репатріації дивідендів. Сподівалися зробити це на мінімальній ціні долара. Якийсь час вони вичікували, а сьогодні вийшли на ринок", - поділився своїм прогнозом інший аналітик Василь Невмержицький.

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