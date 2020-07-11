Начал ощущаться спрос на доллар, который больше не будет держаться на стабильной отметке

Об этом сообщил эксперт Олег Куринной, предупредив, что умеренный рост закончился и впереди стремительный скачок, передает "Страна".

В пятницу, 10 июля, доллар подскочил на 11 копеек и, вероятнее всего, далее будет подниматься все выше. Эксперты предполагают, что это, возможно, влияние президента и министров, которые заявили, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться.

"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок", - поделился своим прогнозом другой аналитик Василий Невмержицкий.

Кроме того, появилась инсайдерская информация о подорожании валюты с понедельника, 13 июля. Эксперты дают неоднозначные прогнозы: торговля ожидается в коридоре 26,95-27,05 грн/$. Или даже звучат предположения, что один "вечнозеленый" будет стоить 27,05-27,15 грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть, как заложено в бюджете, около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия.

На сегодняшний день в Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Поэтому следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания. Также будет дорожать бензин.

По подсчетам аналитика Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта.

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