Почав відчуватися попит на долар, який більше не буде триматися на стабільній позначці

Про це повідомив експерт Олег Курінной, попередивши, що помірне зростання закінчилося і попереду стрімкий стрибок, передає "Країна".

У п'ятницю, 10 липня, долар підскочив на 11 копійок і, найімовірніше, далі буде підніматися все вище. Експерти припускають, що це, можливо, вплив президента та міністрів, які заявили, що в бюджеті закладений курс 30 грн/$, і треба до нього рухатися.

"Ряд компаній чекали найкращий момент для покупок валюти і репатріації дивідендів. Сподівалися зробити це на мінімальній ціні долара. Якийсь час вони вичікували, а сьогодні вийшли на ринок", - поділився своїм прогнозом інший аналітик Василь Невмержицький.

Крім того, з'явилася інсайдерська інформація про подорожчання валюти з понеділка, 13 липня. Експерти дають неоднозначні прогнози: торгівля очікується в коридорі 26,95-27,05 грн/$. Або навіть лунають припущення, що один "вічнозелений" буде коштувати 27,05-27,15 грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути, як закладено в бюджеті, близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства.

На сьогоднішній день в Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Тому слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування. Також буде дорожчати бензин.

За підрахунками аналітика Володимира Мазуренка, при різкому подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 процентних пункти.

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