Є в ній щось неповторне

Популярна модель російського походження Ірина Шейк блиснула ідеальною фігуркою в купальнику

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня була одягнена в купальник з цікавим принтом. Високі трусики підкреслили тонку талію моделі, а ліф у вигляді спортивного топа акцентував увагу на грудях Шейк. Колишній жінки, голлівудський актор Бредлі Купер був би в захваті від такої краси.

За годину її фото зібрало понад 130 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Гарна», «Краща», «Ірка в кущах», «Вогонь», «Ти чудова», «Легенда в модельному світі», «Красива, ти номер один», «Божественна», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Шейк народилася і виросла в Росії, після чого підкорила світової модельний бізнес. Дівчина вразила світ своєю надзвичайною красою. 34-річна Шейк встигла закрутити романи з такими красенями як Кріштіану Роналду і Бредлі Купер. Від останнього у моделі є дитина.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк позувала в чорному шкіряному вбранні, тримаючи в руках елегантну сумку. Дівчина була дуже серйозною, на її обличчі практично не було макіяжу. Судячи з усього, Шейк знімалася в рекламі відомого бренду.

Нагадаємо, що Ірина Шейк розляглася на підлозі, блиснувши божественним тілом: Бредлі Купер кусає лікті.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ірина Шейк випадково блиснула шикарним видом ззаду: "Ніжні булочки".

Також Politeka писала, що колишня Роналду Ірина Шейк без одягу втерла ніс новій коханці, Кріштіану кусає лікті: "Краще Джорджіни".