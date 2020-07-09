Для абітурієнтів з окупованих територій Криму і Донбасу будуть виділені окремі квоти на вступ до внз для того, щоб вони не конкурували з іншими випускниками

Подробицями про вступну кампанію цього року поділився голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він пояснив, що випускники з підконтрольних Києву територій не будуть конкурувати за місця у вузах з тими, хто живе в тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

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«У них окрема квота…Коли ми розглядали цей законопроект на комітеті, то рішенням комітету ми попросили прем'єр-міністра, щоб він виділив цю квоту окремо як додаток до кількості бюджетних місць, яка є зараз в Україні для широкого набрання», - розповів Бабак.

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Він уточнив, що в даний момент Міносвіти та Мінекономіки вже завершують роботу щодо узгодження деталей для цієї додаткової бюджетної квоти.

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Нардеп також не виключив можливості того, що така спеціальна квота для абітурієнтів з окупованих територій буде діяти і в наступні роки. Бабак підкреслив, що це робиться для того, щоб знизити рівень конкуренції при вступі до українських внз.

Раніше повідомлялося, що додаткову сесію ЗНО запланували провести з 24 липня по 10 серпня. Результати оголосять до 14 серпня.

Нагадаємо, ЗНО 2020: в МОН звернулися до абітурієнтів після масових порушень, названі важливі дати.

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