Популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила «увігнати у фарбу» своїх підписників, блиснувши апетитними місцями в тісній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Чому я не можу зробити що-небудь правильно», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері демонструє на камеру самі апетитні місця свого тіла в тісному жовтій сукні, рухаючись під звуки. Це вирізка з мультфільму «У пошуках Немо», а саме — момент сварки батька з сином. Попри це, все увагу було прикуто до неймовірних форм знаменитості.

@anacheri

#freezeframe 🤦🏻‍♀️why can’t I do anything right #WearAMask #fyp #nemo #fail

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«Це нестерпно», «як підстрибують. Обережніше – зараз втратиш», «гаряче», «ти втомилася. Ось і все валиться із рук», «чому це так смішно? Я вже десятий раз дивлюся», «біса гарна», «ось вона, фрустрація», «моя найулюбленіша модель у всьому світі», «пустотлива дівка», «ось це вигини! Бомбезні», «красуня, вистачить крутитися на камеру, займися справою», «це через втому. У мене також – відразу ж все через одне місце йде», — пишуть вони.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".