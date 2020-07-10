Популярная фитнес-модель Ана Чери решила «вогнать в краску» своих подписчиков, сверкнув аппетитными местами в тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Почему я не могу сделать что-либо правильно», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери демонстрирует на камеру самые аппетитные места своего тела в тесном желтом платье, двигаясь под звуки. Это вырезка из мультфильма «В поисках Немо», а именно — момент ссоры отца с сыном. Несмотря на это, все внимание пользователей было приковано к невероятным формам знаменитости.

«Это невыносимо», «как подпрыгивают. Осторожнее – сейчас потеряешь», «горячо», «ты устала. Вот все и валится из рук», «почему это так смешно? Я уже десятый раз смотрю», «чертовски хороша», «вот она, фрустрация», «моя самая любимая модель во всем мире», «шаловливая девка», «вот это изгибы! Бомбические», «красотка, хватит крутиться на камеру, займись делом», «это из-за усталости. У меня также – сразу же все через одно место идет», — пишут они.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".