Молода дружина французького актора Венсана Касселя Модель Тіна Кунакі показала сміливі образи

На першому фото красуня стоїть у білій білизні посеред галявини, а на тлі можна побачити коней. Дівчина вирішила залишити волосся розпущеним, а накидку тримала в руці. На ще одному фото Тіна вже осідлала жеребця, піднявши руки вгору, а білизна змінила на темний. Кунаки без сорому демонструвала свою шикарну фігуру, забувши про пристойність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Злочинниця", "Дивовижно", "Оглушлива", "Чому ти в депресії, дівчинка. Залишити це і посміхнися будь ласка", "Так гарно", "Прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що молода дружина французького актора Венсана Касселя модель Тіна Кунаки показала своє обличчя без прикрас.

Красуня була одягнена в топ з глибоким декольте і чорну пухнасту кофту. В декольте можна було розгледіти апетитні принади дівчини. Незважаючи на дуже струнку фігуру у дівчини досить великі груди.

Повідомлялося, що Венсан Кассель, незважаючи на те, що фільм з його участю представлений на знаменитому кінофестивалі, так і не з'явився на церемонії відкриття.

51-річний Кассель не зміг побувати на прем'єрі фільму «Знедолені», де він виконує одну з головних ролей. В Канни він прибув пізніше і перше, що зробив, вигуляв молоду дружину і дочку.

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