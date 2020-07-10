Молодая жена французского актера Венсана Касселя Модель Тина Кунаки показала смелые образы

На первом фото красотка стоит в белом белье посреди лужайки, а на фоне можно увидеть лошадей. Девушка решила оставить волосы распущенными, а накидку держала в руке. На еще одном фото Тина уже оседлала жеребца, подняв руки вверх, а белье сменила на темное. Кунаки без стыда демонстрировала свою шикарную фигуру, забыв о приличии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Злодейка", "Это удивительно", "Оглушительная", "Почему ты в депрессии, девочка. Оставить это и улыбнись пожалуйста", "Так красиво", "Прекрасная".

Ранее мы сообщали, что молодая жена французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки показала свое лицо без прикрас.

Красотка была одета в топ с глубоким декольте и черную пушистую кофту. В декольте можно было разглядеть аппетитные прелести девушки. Несмотря на очень стройную фигуру у девушки достаточно большая грудь.

Сообщалось, что Венсан Кассель, несмотря на то, что фильм с его участием представлен на знаменитом кинофестивале, так и не появился на церемонии открытия.

51-летний Кассель не смог побывать и на премьере фильма «Отверженные», где он исполняет одну из главных ролей. В Канны он прибыл позже и первое, что сделал, выгулял молодую жену и дочь.

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