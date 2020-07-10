Різка зміна погоди розпочнеться 11 липня і продовжиться на наступний день

Про це заявила народний синоптик Наталка Діденко у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net. Згідно з її прогнозом, 11 липня на більшій частині України буде сухо, температура 28-33 градуси вище нуля. Однак, західні області накриють грозові дощі.

Справжні холоди прийдуть в Україну 12 липня. У західній частині температура повітря в неділю знизиться до +14-20 градусів, та ще й з сильними грозовими дощами.

Також 12 липня дощі з грозами пройдуть у другій половині дня в Житомирській, Київській, Чернігівській областях, в Криму та Приазов'ї.

На решті території буде сухо і жарко, до +33 градусів.

Що стосується столиці, в Києві субота буде спекотною з 30-32 градусами вище нуля. Але от неділя виявиться також холодною, як і на решті країни - +28-29 градусів. У другій половині дня можливий дощ з грозою.

Раніше ми повідомляли, експерти пояснили погодні "качелі", які українці спостерігають цього літа. Примхлива погода часто змінюється від спеки до потужних злив.

Середнє підвищення температури в Україні відбувається швидше, ніж у Європі, а кліматичні зміни в останні роки у нас могутніше. Тому поява і інтенсивність гроз, злив, шквалів та смерчів збільшується.

За прогнозами Укргідрометцентру на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм.

Так що другий місяць літа буде досить дощовим, особливо друга половина місяця. Найбільше опадів очікується в західних і північних областях. На сході і півдні України буде переважно сухо і дуже жарко.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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