Резкое изменение погоды начнется 11 июля и продолжится на следующий день

Об этом заявила народный синоптик Наталья Диденко у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net. Согласно ее прогнозу, 11 июля на большей части Украины будет сухо, температура - 28-33 градуса выше ноля. Однако, западные области накроют грозовые дожди.

Настоящие холода придут в Украину 12 июля. В западной части температура воздуха в воскресенье снизится до +14-20 градусов, да еще и с сильными грозовыми дождями.

Также 12 июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье.

На остальной территории будет сухо и жарко, до +33 градусов.

Что касается столицы, в Киеве суббота будет будет жаркой с 30-32 градусами выше ноля. Но вот воскресенье окажется также холодным, как и на остальной части страны - +28-29 градусов. Во второй половине дня возможен дождь с грозой.

Ранее мы сообщали, эксперты объяснили погодные "качели", которые украинцы наблюдают этим летом. Капризная погода часто меняется от зноя до мощных ливней.

Среднее повышение температуры в Украине происходит быстрее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. Поэтому появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.

По прогнозам Укргидрометцентра на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм.

Так что второй месяц лета будет достаточно дождливым, особенно вторая половина месяца. Больше всего осадков ожидается в западных и северных областях. На востоке и юге Украины будет в основном сухо и очень жарко.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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