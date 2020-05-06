Знаменита американська плюс-сайз-модель і актриса Барбі Феррейра влаштувала домашню фотосесію в новому сміливому образі

На своїй сторінці в Instagram 23-річна красуня, особливу популярність якій принесла роль в серіалі "Ейфорія", розмістила відразу три ефектних фото, повідомляє Politeka.net.

Феррейра наділа тонку обтягуючу кофтинку, при чому вирішила відмовитися від нижньої білизни.

"Сьогодні я зробила селфі біля раковини, може, завтра я буду тусуватися у пральної машини. Хто знає", - написала Барбі в підписі до фото. Таким чином дівчина наголосила, що перебуває в режимі самоізоляції через карантин, але це не заважає їй балувати шанувальників пікантними фото.

На одному фото Барбі приміряла яскраві окуляри, на іншому променисто посміхнулася, а на третьому просто мило надула пухкі губки.

Раніше Барбі Феррейра знялася у відвертій фотосесії для французького бренду Jacquemus. Серія знімків була зроблена дистанційно з допомогою веб-камери.

Автором фото став французький фотограф П'єр-Анж Карлотті, який раніше вже працював із зірками, серед яких Ірина Шейк, Белла Хадід і Ріанна.

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