У украинской певицы Ирины Билык 22 мая произошло большое горе в семье

Звезда потеряла мать, Анну Яковлевну. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу журнала "Отдохни".

Женщина работала шеф-поваром на телеканале "Интер". Только 10 мая Анна Яковлевна праздновала день рождения.

"Приносим глубочайшие соболезнования Ирине и всей ее семье...🕯️", - говорится в посте.

"Держись, Ирина, тяжело", "Пусть покоится с миром", "Это так страшно", "Держитесь❤️", "Соболезнования", "Соболезную😢😢😢", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что позже Ирина Билык прервала недолгое молчание и сделала пост об умершем родном человеке:

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка".

Примечательно, что звезда похоронила отца, Николая Семеновича, не так давно - в начале октября прошлого года.

Ирина отметила, что папа ушел из жизни в тот же день, когда родился.

Известно, что отец и мать Ирины Билык были инженерами на авиазаводе. Позже Анна Яковлевна устроилась на "Интер".

Также, у певицы есть брат, Сергей, который окончил факультет социологии и права.

Ранее мы писали, что около недели назад Ирина Билык опубликовала семейное фото с сыновьями и невесткой.

Старшему ребенку звезды, Глебу, уже 21 год. Парень учится в Киеве и занимается монтажом видео, кроме того, он увлекается музыкой и играет со своей группой.

Младшему сыну, Табризу, уже четвертый год, он родился от суррогатной матери. Отцом стал муж артистки Аслан Ахмадов.

Семья позировала на берегу моря, улыбаясь.

"С днем семьи вас, мои дорогие!", - тогда написала Ирина.

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.