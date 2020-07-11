Деякі знаменитості виглядають далеко не на свій вік

Ці красуні зовсім не старіють і іноді виглядають краще, ніж у молодості, повідомляє Politeka.net. Подивімось на красунь, яких ніяк не можна назвати "бабусями".

Поп-діва Дженніфер Лопес активно займається спортом. Зірка з легкістю виконує будь-які трюки на сцені, а їй вже скоро 51 рік. Ця фігура варта всіх компліментів, які існують.

50-річна Наомі Кемпбелл також нічим не поступається Лопес. Довгонога красуня все так само, як і багато років тому має грацію пантери. Досі модель підкорює серця своїми виходами на подіумах.

Модель Хайді Клум довгий час представляла бренд нижньої білизни Victoria's Secret. Зараз їй 47 років, проте вона продовжує епатувати публіку сміливими нарядами. Дивитися на її фігуру - одне задоволення.

47-річна колишня дружина Джонні Деппа, Ванесса Параді, все така ж струнка, як і десятки років тому. Зірка рідко виходить у світ і влаштовує фотосесії. Однак на рідкісних знімках актрису легко сплутати з дочкою.

Мати відомих моделей Джіджі і Белли, Іоланда Хадід, зовсім не виглядає на 56 років. Зірка свіжа, весела і струнка. Зірка вже давно доглядає за своїм обличчям і тілом, тому відкинула старість на багато років назад.

Нагадаємо, Хайді Клум опублікувала фото, на якому була практично голою. На зірці була тільки нижня білизна чорного кольору. Вона перебувала в якомусь саду або парку, її зняли, коли вона бігала біля красивих кущів.

Зазначимо, що на фото модель сфотографована ззаду.

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