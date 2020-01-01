49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл в блестящем платье зажигала на новогодней вечеринке

Снимок знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram, пишет Рoliteka.net

На новогодний праздник черная пантера решила прийти в ярком образе. Она надела ультра-короткое золотистое платье, а также множество украшений в виде браслетов и бус. При этом длинные волосы модели были распущены. На вечеринке Наоми Кэмпбелл зажигала в компании мужчин и вообще выглядела очень веселой.

Ранее мы рассказывали о том, что российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом Capital Hill Residence в Барвихе, построенный для Наоми Кэмпбелл. Это – единственный в мире жилой дом, спроектированный легендарной британкой Захой Хадид.

На строительство дома ушло 140 миллионов долларов. Он расположен в лесу недалеко от Рублево-Успенского шоссе, на территории поселка Барвиха. Его дизайн уникален, потому что сверху особняк похож на космический корабль и выполнен из экологических материалов.

За него просят 150 миллионов долларов, хотя в текущих экономических условиях риэлторы называют такую цену «нереальной».

Также мы сообщали, что Наоми Кэмпбел посетила церемонию The Fashion Awards 2019 в лондонском Альберт-холле.

Для мероприятия, которое называют «модным Оскаром», красотка выбрала прозрачное платье с вышивкой, украшенное стразами. Черный прозрачный наряд подчеркнул изгибы фигуры модели, а самые пикантные части тела закрыла вышивка, украшенная камнями, однако она не скрыли того, что под платье Наоми не одела бюстгальтер.

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Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

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