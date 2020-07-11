Некоторые знаменитости выглядят далек не на свой возраст

Эти красотки совсем не стареют и иногда выглядят лучше, чем в молодости, сообщает Politeka.net. Давайте посмотрим на красоток, которых никак нельзя назвать "старушками".

Поп-дива Дженнифер Лопес активно занимается спортом. Звезда с легкостью выполняет любые трюки на сцене, а ведь ей уже скоро 51 год. Эта фигура достойна всех комплиментов, которые существуют.

50-летняя Наоми Кэмпбелл также ничем не уступает Лопес. Длинноногая красотка все так же, как и много лет назад обладает грацией пантеры. До сих пор модель покоряет сердца своими выходами на подиумах.

Модель Хайди Клум долгое время представляла бренд нижнего белья Victoria's Secret. Сейчас ей 47 лет, однако она продолжает эпатировать публику смелыми нарядами. Смотреть на ее фигуру - одно удовольствие.

47-летняя бывшая жена Джонни Деппа, Ванесса Паради, все такая же стройная, как и десятки лет назад. Звезда редко выходит в свет и устраивает фотосессии. Однако на редких снимках актрису легко спутать с дочерью.

Мать известных моделей Джиджи и Беллы, Иоланда Хадид, совсем не выглядит на 56 лет. Звезда свежа, весела и стройна. Звезда уже давно ухаживает за своим лицом и телом, поэтому откинула старость на много лет назад.

Напомним, Хайди Клум опубликовала фото, на котором была практически голой. На звезде было только нижнее белье черного цвета. Она находилась в каком-то саду или парке, ее засняли, когда она бегала около красивых кустов.

Отметим, что на фото модель сфотографирована сзади.

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