Український гуморист, актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я Сергій), здивував, як вміє поводитися з кувалдою

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав за цікавим заняттям (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, друг коміка Євгена Кошового Степан залишився без глядача і грошей через карантин, але не зневірився. Артист побував на території Аккерманської фортеці, де пропонується в якості розваги викувати собі монету. Потрібно з силою вдарити кувалдою по підготовленій металевій пластині, що, власне артист і зробив, показавши в кінці плоди своїх праць.

"Якщо під час карантину артистам не дають глядача, залишається одне... Куй гроші, не відходячи від фортеці🤣", - підписав кадри Казанін.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: "Серьожа з тебе монета!"; "Як чудово що Стьопа не загруз у політиці, за це респект і повага. Не уподібнюйся іншим будь собою 👍👍👍❤️😊"; "Супер!!!".

Раніше ми повідомляли, Казанін приголомшив повідомленням про поповнення в родині. На опублікованому в соцмережі Фейсбук фото Степан позував з дружиною Наталією, молодшим сином Петром і чотирилапим улюбленцем.

«Таке миле вухасте поповнення в родині Казаніних🐶», - йдеться в повідомленні.

«Пощастило собаці, в таку гарну сім'ю потрапив! Удачі!», «Молодці, саме такого члена сім'ї вам не вистачало!!!!», «Нарешті сім'ю Степана побачила. Дуже красива пара. Будьте щасливі», «Дуже гарна в тебе, Степан, родина і собачка. Здоров'я вам усім. Будьте всі щасливі», «Ви класні і ваша собачка теж», - коментували користувачі.

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