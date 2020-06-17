Актер «Квартала 95» Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) всколыхнул сеть известием о пополнении в семье
Радостная новость появилась на странице студии «Квартал 95» в Facebook, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото – проскрольте вниз)
«Такое милое ушастое пополнение в семье Казаниних🐶», - говорится в сообщении.
Текст сопровождает фото, на котором Степан Казанин позирует с женой Наталией и младшим сыном Петром. При этом актер «Квартала 95» держит на руках серого молодого собаку.
Известие активно комментируют поклонники «Квартала 95».
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«Повезло собаке, в такую хорошую семью попал! Удачи!», «Молодцы, именно такого члена семьи вам не хватало!!!!», «Наконец то семью Стапана увидела. Очень красивая пара. Будьте счастливы», «Очень красивая у тебя, Степан, семья и собачка. Здоровья вам всем. Будьте все счастливы», «Вы классные и собачка ваша тоже», - пишут под фото
Напомним, ранее Казанин рассказывал, что на карантине много готовит вместе с членами семьи, занимается творчеством с сыном и смотрит фильмы.
"Мне кажется, на карантине мы с семьей только и делаем, что готовим и едим. А еще смотрим “телек” и собираем лего. Три раза в неделю я выезжаю на съемки “Чисто News” и выхожу в магазин за продуктами. А так, наверное, время проводим, как и все. С сыном играем в стрелялки, занимаемся какими-то ручными поделками, вырезаем что-то из дерева или из бумаги. Трудно в этом мире придумать что-то новое, тем более, сидя в четырех стенах. В основном, конечно, спасает интернет и социальные сети", - говорит артист.
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