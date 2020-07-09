Популярна фітнес-модель Ана Чері похвалилася вражаючими формами на новому фото
Instagram-діва поділилася новим знімком у себе на сторінці, передає Politeka.net.
На фото відома красуня вирішила продемонструвати результати своїх регулярних тренувань. Чері позує в зручному спортивному топі і обтягуючих легинсах, які підкреслюють кожен вигин її тіла.
Модель стоїть в пів-обороту, піднявши одну ногу і демонструючи великим планом свою накачану п'яту точку. Її образ доповнює легкий, майже непомітний макіяж, та волосся, завите крупними локонами.
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За короткий час її знімок набрав більше 80 тисяч лайків, а в коментарях передплатники захоплюються її чудовою формою і красою.
Раніше ми писали, що Чері похвалилася розкішною фігурою в яскравому купальнику. На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому позувала в малиновому купальнику.
Дівчина вибрала спортивний купальний костюм, який, до речі, був затісний. Округлі стегна Чері виставила на загальний огляд. Пишні груди красуні, хоч і була прикрита купальником, буквально вискакувала з нього.
Дівчина ніжилася на сонечку. Вона розпустила волосся, що додало особливого шарму фотографії.
За кілька годин пост зірки мережі зібрав майже 90 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Твій купальний костюм супер», «Королева мого серця», «Красиво і цікаво», - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, фігуриста Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.
Як повідомляла Politeka, фитнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинка".
Також Politeka писала, що чарівна Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько.