Вот это формы!

Популярная фитнес-модель Ана Чери похвасталась впечатляющими формами на новом фото

Инстаграм-дива поделилась новым снимком у себя на странице, передает Politeka.net.

На фото известная красотка решила продемонстрировать результаты своих регулярных тренировок. Чери позирует в удобном спортивном топе и обтягивающих легинсах, подчеркивающих каждый изгиб ее тела.

Модель стоит в пол-оборота, приподняв одну ногу и демонстрируя крупным планом свою накачанную пятую точку. Ее образ дополняет легкий, практически незаметный макияж, и волосы, завитые крупными локонами.

За короткое время ее снимок набрал более 80 тысяч лайков, а в комментариях подписчики восхищаются ее великолепной формой и красотой.

Ранее мы писали, что Чери похвасталась роскошной фигурой в ярком купальнике. На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котром позировала в малиновом купальнике.

Девушка выбрала спортивный купальный костюм, который, к слову, был тесноват. Округлые бедра Чери выставила на всеобщее обозрение. Пышная грудь красотки, хоть и была прикрыта купальником, буквально выскакивала из него.

Девушка нежилась на солнышке. Она распустила волосы, что придало особого шарма фотографии.

За несколько часов пост звезды сети собрал почти 90 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Твой купальный костюм супер», «Королева моего сердца», «Красиво и интересно», - писали пользователи сети.

Напомним, фигуристая Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Также Politeka писала, что неотразимая Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко.