Українці можуть перепочити від рясних опадів

Про це пише Politeka.net.

За інформацією Українського гідрометеоцентру, сьогодні, 10 липня, в країні буде переважати суха і тепла погода.

У західних регіонах припиняться опади та сьогодні синоптики прогнозують незначну хмарність з проясненнями.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях вночі буде прохолодно, до +13 градусів.

У північних областях також буде сухо і без опадів. Стовпчики термометра покажуть +27 вдень і +13 вночі.

Що стосується центральних регіонів, то тут вдень повітря прогріється до позначки +29 градусів, а вночі похолодає до 15 градусів.

В Донецькій і Луганській областях також без опадів. Температура вдень від +27 до +29 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 17 градусів.

Найспекотніше буде на півдні країни, де вдень очікується до +31. Вночі синоптики обіцяють зниження температури до +19 градусів.

Раніше ми розповідали, як перший місяць літа "відзначився" значними перепадами температур і потужними зливами. Причина таких різких перепадів - географічне розташування.

Зміни клімату сильно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися.

Згідно з прогнозами синоптиків на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм. Цифри цілком вписуються в рамки середніх багаторічних значень.

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