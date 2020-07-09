П'ятниця принесе в Україну помірне літнє тепло і чисте небо, без опадів

Про це написала у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що 10 липня в Україні щосили розгуляється антициклон Xabi, який принесе з собою суху сонячну погоду. Тим не менш, у другій половині дня у західних областях очікуються дощі з грозами.

Вітер буде південно-західним, помірним. Середня температура вночі становитиме від +12 до +19 градусів, а вдень – від +24 до +29 градусів. Найспекотніше буде в південних областях, де місцями очікується до +30 градусів.

У Києві в п'ятницю буде сонячно. Температура досягне +26…+27 градусів.

Синоптик попередила, що вже у вихідні температура почне зростати до +30…+32 градусів. Особливо тепло буде в суботу, коли в окремих регіонах стовпчики термометра підніметься до +33. Локальні дощі можливі лише в західних областях.

У неділю через атмосферні фронти із заходу Європи на захід України прийдуть дощі з грозами. На решті території країни буде переважно сухо.

Діденко також додала, що з понеділка в Україну знову повернеться свіжість і комфортні температури.

До цього ми писали, що червень в Україні відзначився значними перепадами температур і потужними зливами. Причина таких різких перепадів - географічне розташування.

Зміни клімату сильно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися.

За прогнозами Укргідрометцентру на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм. Цифри цілком вписуються в рамки середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, глобальне потепління кардинально змінить клімат в Україні: новий удар вже в найближчі тижні.

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