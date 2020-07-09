Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася роллю подруги Джеймса Бонда, порадувала шанувальників новим кадром
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість показала себе у всій красі на сторінці в Instagram.
На знімку знаменита дівчина Бонда позує в сукні незвичайного фасону. Бюст прикриває рельєфна чорна тканина з блискітками, а від грудей до шиї тягнеться чорний "скелет" з прозорими перетинками, які відкривають пікантний вигляд на бездонне декольте.
Ольга Куриленко зосереджено дивиться в камеру, із-за чого її обличчя здається живим і одухотвореним. Образ актриси завершує пишна кучерява зачіска - волосся водоспадом струмують по її плечах, не закриваючи бюст.
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Користувачі соцмережі оцінили красу Ольги і залишили багато захоплених коментарів:
"Прекрасна жінка! щастя вам 🙌👑"; "Втілення фатальної жінки ❤️💋👌"; "Приголомшлива"; "Вау, виглядаєш класно!!!"; "Худа стала дуже"; "Дуже прекрасна"; "Які губи"; "Абсолютно гарно, дякую Богу за таку прекрасну роботу 🌷😍🙌"; "Яка ви красива"; "Одна неймовірно красива леді"; "Дивна істота!".
Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживній корсеті: "найкрасивіша жінка!".
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.
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