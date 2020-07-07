Украинские выпускники 7 июля сдавали ВНО с английского языка, нарушая постановление Кабмина

Так, возле пунктов тестирования в некоторых городах, в частности во Львове и в Харькове, заметили нарушение карантинных ограничений.

Всего, на тестирование зарегистрировались 117 666 человек.

ВНО они проходили в почти 8 тысячах аудиторий в 492 пунктах тестирования.

При этом, как информирует Teza в телеграмме, несмотря на меры безопасности внутри пунктов тестирования, возле самих зданий правила карантина таки нарушали. Участники ВНО не надевали маски и не придерживались социальной дистанции.

Отметим, стало известно, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.

График публикации результатов опубликовали на сайте Министерства образования Украины.

Так, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО будут определяться:

по математике, физике - до 16 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,

по географии, химии - до 28 июля.

В свою очередь на страницах участников ВНО результаты будут размещены:

по математике, физике - до 17 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,

по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.

Напомним, украинка описала, что переживают дети при сдаче ВНО в условиях карантина: "Хочется блевать и сдохнуть".

Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.

Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".