Украинские выпускники 7 июля сдавали ВНО с английского языка, нарушая постановление Кабмина
Так, возле пунктов тестирования в некоторых городах, в частности во Львове и в Харькове, заметили нарушение карантинных ограничений.
Всего, на тестирование зарегистрировались 117 666 человек.
ВНО они проходили в почти 8 тысячах аудиторий в 492 пунктах тестирования.
При этом, как информирует Teza в телеграмме, несмотря на меры безопасности внутри пунктов тестирования, возле самих зданий правила карантина таки нарушали. Участники ВНО не надевали маски и не придерживались социальной дистанции.
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Отметим, стало известно, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.
График публикации результатов опубликовали на сайте Министерства образования Украины.
Так, порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО будут определяться:
по математике, физике - до 16 июля,
по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,
по географии, химии - до 28 июля.
В свою очередь на страницах участников ВНО результаты будут размещены:
по математике, физике - до 17 июля,
по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,
по географии, химии - до 29 июля.
Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.
Напомним, украинка описала, что переживают дети при сдаче ВНО в условиях карантина: "Хочется блевать и сдохнуть".
Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.
Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".