Перенос ВНО в 2020 году обернулся неожиданным казусом для выпускников

Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию.

Это произошло потому что ВНО перенесли на август из-за карантина, а ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

Обычно в Украине выпускники, которые не поступили в высшие учебные заведения летом, попадали под осенний призыв. Однако в этом году украинским юношам 18 лет и старше, которые только закончили учебные заведения, повестки начали приходить на полгода раньше. Если их призовут, то это фактически лишит их возможности продолжить обучение и повысить образовательно-квалификационный уровень.

В связи с этим Министерство образования обратилось к Министерству обороны с просьбой предоставить таким выпускникам отсрочку до осени, если они не поступят в вузы.

Также в Минобразования добавили. Что ситуация, которая возникла создает дополнительные возможности для коррупционных схем.

"Ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании, вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц", - отметили в МОН.

На данный момент решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, двумя способами: обратиться в областную призывную комиссию или в суд.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о том, что в армию будут призывать с 18 лет, а не с 20, как это было последние пять лет.

При этом в Минобоны сделали уточнение относительно лиц 18-19 лет. Отмечается, что они могут пойти в армию только по личному желанию. Для этого нужно подать письменное заявление.

Отметим, что весенний призыв 2020 должен был начаться с 1 апреля и продлится до 30 июня, но его перенесли из-за карантина.

Напомним, украинка описала, что переживают дети при сдаче ВНО в условиях карантина: "Хочется блевать и сдохнуть".

Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.

Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".