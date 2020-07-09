Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував пропозицію про запровадження другої мови в Україні
Він розповів, чим це обернеться для країни в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).
У недавньому інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні має бути друга державна мова, та не російська, а англійська. За словами чиновника, українцям потрібно вивчати її з малих років.
Андрій Пальчевський заявив, що англійська зможе стати державною мовою в Україні лише після того, як британці, американці та інші іноземці років на 300 колонізують нашу державу.
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"Не може країна переходити на мову за велінням навіть таких "видатних" керівників, як цей Данилов. За такі дурниці його повинен був відразу викликати президент і сказати: Данилов, а що у вас зі здоров'ям?" - каже громадський діяч.
Андрій Пальчевський додав, що впровадити нову мову на державному рівні дуже непросто - для цього потрібно змінювати навчальний процес, вливати гроші, розвивати додаткову інфраструктуру. У той же час, в Україні зараз серйозна економічна криза, і необхідно вирішувати інші, більш злободенні проблеми.
"Ми це чули при Порошенко. Всі ці спроби відкосити від двомовності - це не більш ніж така, знаєте, кісточка, кинута народу. Давайте говорити по-англійськи. А по-французьки уявляєте?" - саркастично заявив Андрій Пальчевський і показав всю недоладність пропозиції.
Громадський діяч вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно своїх підлеглих "притримати за мову". Як нагадав Андрій Пальчевський, глава держави не приховував своєї російськомовності і навіть використовував її під час передвиборної кампанії. Аналітик закликав замість мовного вирішувати фінансові питання:
"Вистачить нам морочити голову питаннями мови, питаннями, в яку церкву ходити. Ви нам скажіть, коли ми будемо мати гідні зарплати, пенсії. А далі ми з мовами якось розберемося".
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