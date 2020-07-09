Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував пропозицію про запровадження другої мови в Україні

Він розповів, чим це обернеться для країни в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

У недавньому інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні має бути друга державна мова, та не російська, а англійська. За словами чиновника, українцям потрібно вивчати її з малих років.

Андрій Пальчевський заявив, що англійська зможе стати державною мовою в Україні лише після того, як британці, американці та інші іноземці років на 300 колонізують нашу державу.

"Не може країна переходити на мову за велінням навіть таких "видатних" керівників, як цей Данилов. За такі дурниці його повинен був відразу викликати президент і сказати: Данилов, а що у вас зі здоров'ям?" - каже громадський діяч.

Андрій Пальчевський додав, що впровадити нову мову на державному рівні дуже непросто - для цього потрібно змінювати навчальний процес, вливати гроші, розвивати додаткову інфраструктуру. У той же час, в Україні зараз серйозна економічна криза, і необхідно вирішувати інші, більш злободенні проблеми.

"Ми це чули при Порошенко. Всі ці спроби відкосити від двомовності - це не більш ніж така, знаєте, кісточка, кинута народу. Давайте говорити по-англійськи. А по-французьки уявляєте?" - саркастично заявив Андрій Пальчевський і показав всю недоладність пропозиції.

Громадський діяч вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно своїх підлеглих "притримати за мову". Як нагадав Андрій Пальчевський, глава держави не приховував своєї російськомовності і навіть використовував її під час передвиборної кампанії. Аналітик закликав замість мовного вирішувати фінансові питання:

"Вистачить нам морочити голову питаннями мови, питаннями, в яку церкву ходити. Ви нам скажіть, коли ми будемо мати гідні зарплати, пенсії. А далі ми з мовами якось розберемося".

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