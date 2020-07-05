Известный общественный деятель Андрей Пальчевский заявил, что Украина еще далека от победы над пандемией

Такое мнение он озвучил в эфире программы "Пульс" на телеканале «112 Украина», передает Politeka.net. По его словам, расслабляться еще рано, так как победа над китайским вирусом очень далека, несмотря на оптимистические прогнозы властей. Пальчевский подчеркнул, что в Минздраве ошибаются, когда говорят, что победа над вирусом близка.

Общественный деятель обратил внимание на то, как у руководства страны сложилось ошибочное мнение о том, что Минздрав вот-вот одержит победу над вирусом. "Ребяческая уверенность" в этом наблюдается и у президента Владимира Зеленского.

«Главы государств не имеют права расслабляться, потому что каждый из них это ролевая модель», - заявил Пальчевский.

Он добавил, что сегодня в медицинской сфере как никогда процветает коррупция. Этот факт отдаляет Украину от победы над вирусом.

«Мы должны понимать, медицинский бюджет сейчас - это самый сладкий для коррупционеров кусок… мы занимаем последнее место в Европе, у нас протестирован 1% населения... это вообще ничего», - объясняет общественный деятель.

По его словам, даже если в ближайшее время изобретут вакцину, для победы над вирусом нужно будет провести вакцинацию около 70% населения планеты.

Напомним, что рейтинг Пальчевского в Киеве уверенно растет перед выборами: результаты опроса.

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский сделал важное заявление: «Я не политик, а государственный деятель».

Также Politeka писала, что Пальчевский поставил на место иностранных послов: "Что Смолий сделал хорошего для украинского народа?".