Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, что может спасти рейтинг президента Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, своими мыслями он поделился в ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Я два Майдана отходил от звонка до звонка и могу сказать: я жалею, что я был на Майдане. Особенно второй раз. Никто не представлял себе, что борьба с Януковичем и с Партией регионов закончится тем, что придет основатель Партии регионов, Порошенко, к власти. Если спросить у людей, готовы ли они были к этой тройке: Кличко, Яценюк и незабвенный Петр Алексеевич - никто к этому не был готов. Все ждали прихода нового честного человека. Получились не совсем новые и не совсем знаете какие", - возмутился Андрей Пальчевский.

По его словам, новая власть рискует потерять свои преимущества, если не начнет действовать и выполнять свои предвыборные обещания.

"Я все время задаю вопрос: а что может спасти Зеленского и "зеленое" движение? Посадка Порошенко... Если она состоится - у Зеленского есть шанс удержать ситуацию под контролем. Но если она не состоится, а злые языки утверждают, что она не состоится, что есть якобы договоренность...", - отметил Андрей Пальчевский. - "Не знаю, я свечку не держал. Но до тех пор, пока он не сидит - такая точка зрения будет иметь место. Все будут думать: не сидит - значит порешали".

Общественный деятель обратил внимание, что с каждым днем у Петра Порошенко все больше шансов избежать отетственности:

"Теперь у Зеленского будет дилема. Но чем ближе к американским выборам и чем меньше рейтинг у самого президента - тем сложнее ему упрятать нашего кудрявого экс-президента в каталажку".

Напомним, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

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