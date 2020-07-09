Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал предложение о внедрении второго языка в Украине
Он рассказал, чем это обернется для страны в эфире программы "Пульс" на телеканале "112" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).
В недавнем интервью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине должен быть второй государственный язык, но не русский, а английский. По словам чиновника, украинцам нужно изучать его с малых лет.
Андрей Пальчевский заявил, что английский сможет стать государственным языком в Украине лишь после того, как англичане, американцы и другие иностранцы лет на 300 колонизируют нашу державу.
Порочная звезда из "Игры престолов" Эмилия Кларк разделась и показала новую себя: "Вспыхивает страсть"
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок к выплатам, "до 5000 гривен..."
Мокрая Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид"
Фигуристая любимица Кондратюка из Х-фактора без одежды показала себя во всей красе: "Хочется стать той, кто..."
"Не может страна переходить на язык по велению даже таких "выдающихся" руководителей, как этот Данилов. За такие глупости его должен был сразу вызвать президент и сказать: Данилов, а что у вас со здоровьем?" - говорит общественный деятель.
Андрей Пальчевский добавил, что внедрить новый язык на государственном уровне очень непросто - для этого нужно менять учебный процесс, вливать деньги, развивать дополнительную инфраструктуру. В то же время, в Украине сейчас серьезный экономический кризис, и необходимо решать другие, более злободневные проблемы.
"Мы это слышали при Порошенко. Все эти попытки откосить от двуязычия - это не более чем такая, знаете, косточка, брошенная народу. Давайте говорить по-английски. А по-французски представляете?" - саркастично заявил Андрей Пальчевский и показал всю несуразность предложения.
Общественный деятель считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно своих подчиненных "придержать за язык". Как напомнил Андрей Пальчевский, глава государства не скрывал своей русскоязычности и даже использовал ее во время предвыборной кампании. Аналитик призвал вместо языкового решать вопросы финансовые:
"Хватит нам морочить голову вопросами языка, вопросами, в какую церковь ходить. Вы нам скажите, когда мы будем иметь достойные зарплаты, пенсии. А дальше мы с языками как-то разберемся".
Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».