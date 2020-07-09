Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал предложение о внедрении второго языка в Украине

Он рассказал, чем это обернется для страны в эфире программы "Пульс" на телеканале "112" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

В недавнем интервью секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине должен быть второй государственный язык, но не русский, а английский. По словам чиновника, украинцам нужно изучать его с малых лет.

Андрей Пальчевский заявил, что английский сможет стать государственным языком в Украине лишь после того, как англичане, американцы и другие иностранцы лет на 300 колонизируют нашу державу.

"Не может страна переходить на язык по велению даже таких "выдающихся" руководителей, как этот Данилов. За такие глупости его должен был сразу вызвать президент и сказать: Данилов, а что у вас со здоровьем?" - говорит общественный деятель.

Андрей Пальчевский добавил, что внедрить новый язык на государственном уровне очень непросто - для этого нужно менять учебный процесс, вливать деньги, развивать дополнительную инфраструктуру. В то же время, в Украине сейчас серьезный экономический кризис, и необходимо решать другие, более злободневные проблемы.

"Мы это слышали при Порошенко. Все эти попытки откосить от двуязычия - это не более чем такая, знаете, косточка, брошенная народу. Давайте говорить по-английски. А по-французски представляете?" - саркастично заявил Андрей Пальчевский и показал всю несуразность предложения.

Общественный деятель считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно своих подчиненных "придержать за язык". Как напомнил Андрей Пальчевский, глава государства не скрывал своей русскоязычности и даже использовал ее во время предвыборной кампании. Аналитик призвал вместо языкового решать вопросы финансовые:

"Хватит нам морочить голову вопросами языка, вопросами, в какую церковь ходить. Вы нам скажите, когда мы будем иметь достойные зарплаты, пенсии. А дальше мы с языками как-то разберемся".

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

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