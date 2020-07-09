Нардепи вирішили змусити всіх українців, включаючи пенсіонерів, платити великий податок на землю

Як стало відомо Politeka.net, такий законопроект у Верховній Раді зареєстрували члени "Слуги народу", передає видання "Обозреватель".

Ініціатива передбачає введення мінімального податку на землю сільськогосподарського призначення, який громадянам доведеться виплачувати з кожного гектара. Законопроект зобов'яже платити навіть тих українців, які поки що мають законні пільги, наприклад, пенсіонерів і ветеранів. Автори оцінили його в 5% від оціночної вартості ділянки, що у середньому становить близько 1 400 гривень. Варто зазначити, що це майже вся мінімальна пенсія, яка з 1 липня підвищилася до 1712 гривень.

Один з ініціаторів, депутат Мар'ян Заблоцький вважає, що пенсіонери все одно не користуються земельними ділянками площею в гектар і більше, а нелегально здають їх в оренду. За його словами, через це бюджет втрачає великі гроші.

"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити", - припускає народний обранець. - "Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки в бюджет села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо".

Нагадаємо, що додаткові виплати схвалені, у Кабміні уточнили, кому чекати грошей: "Понад 45 мільярдів...".

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