Долар прокинеться після нищівного удару, що буде з гривнею: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 9 липня пограє на нервах громадян, долар і євро раптово прокинуться після нищівного удару.

Так, стодоларова купюра подорожчає одразу на кілька гривень: +2,09. Як стверджують в Національному банку, до середини минулого дня валюта вже набрала 1,55 гривні (2694,64), а до вечора почала набирати ще більше.

Євро також почне набирати вагу, причому досить відчутно: +2,05.

Національний регулятор встановив наступний курс валют:

100 доларів – 2695,14

100 євро – 3042,95

Відстрочення призову до 2020: з'явилася термінова заява МОН, що чекає випускників

У Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як карантин вплине на заклик в цьому році.

Наголошується, що дане питання вирішувалося спільно з Офісом президента і Генеральним штабом.

«У зв'язку з карантином, який був введений в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов в армію перенесений на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (із змінами від 15.04.2020). Важливо, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою», - нагадали в прес-службі Міносвіти.

Також підкреслюється, що випускники коледжів і університетів зможуть отримати відстрочку від весняного призову, якщо вирішать продовжити навчання за наступним рівнем освіти.

В Україні ввели нову заборону, термінове рішення Кабміну: що змінилося

Нічним клубам України заборонили роботу після 23:00. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів 8 липня.

Так, установам культури час роботи продовжили з 22:00 до 23:00, а роботу нічних клубів в умовах карантину після 23:00 заборонили на території всієї України.

Для установ культури були обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00. Тепер культурні установи зможуть працювати до 23:00 при дотриманні тих же обмежень.

Нагадаємо, що у харківському кафе розгорівся скандал з-за маски.

Як повідомляла Politeka, карантин хочуть визнати незаконним.

Також Politeka писала, що Кабмін ввів драконівські штрафи за неношение масок, у Міністерстві охорони здоров'я зробили термінову заяву.