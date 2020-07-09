Доллар очнется после сокрушительного удара, что будет с гривной: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 9 июля поиграет на нервах граждан, доллар и евро внезапно очнутся после сокрушительного удара.

Так, стодолларовая купюра подорожает сразу на несколько гривен: +2,09. Как утверждают в Национальном банке, к средине прошлого дня валюта уже набрала 1,55 гривны (2694,64), а к вечеру начала набирать еще больше.

Евро также начнет набирать вес, причем достаточно ощутимо: +2,05.

Национальный регулятор установил следующий курс валют:

100 долларов – 2695,14

100 евро – 3042,95

Отсрочка призыва в 2020: появилось срочное заявление МОН, что ждет выпускников

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как карантин повлияет на призыв в этом году.

Отмечается, что данный вопрос решался совместно с Офисом президента и Генеральным штабом.

«В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 г. – распоряжение Правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением», - напомнили в пресс-службе Минобразования.

Также подчеркивается, что выпускники колледжей и университетов смогут получить отсрочку от весеннего призыва, если решат продолжить обучение по следующему уровню образования.

В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось

Ночным клубам Украины запретили работу после 23:00. Такое решение принял Кабинет министров 8 июля.

Так, учреждениям культуры время работы продлили с 22:00 до 23:00, а работу ночных клубов в условиях карантина после 23:00 запретили на територии всей Украины.

Для учреждений культуры были ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00. Теперь культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении тех же ограничений.

Напомним, что в харьковском кафе разгорелся скандал из-за маски.

Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.

Также Politeka писала, что Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок, в Министерстве здравоохранения сделали срочное заявление.