Погода в Україні 9 липня налетить з новими неприємностями, про що говорить невтішний для ряду регіонів прогноз

Про це повідомляє Politeka.

Так, західні регіони сьогодні знову накриють опади. Однак тепер вони будуть незначні та без гроз. Стовпчик термометра прогріється до 22-25 за Цельсієм в денний час доби. Вночі знизиться до 12-14 градусів тепла.

Українцям на півночі варто готуватися до часткових опадів, які накриють Київ і Житомирську область. Попри це, повітря буде в районі 20-24 градусів зі знаком «плюс». У нічний час доби знизиться до 11-14 градусів тепла.

У центральних областях сьогодні буде без опадів і тепла: синоптики Гідрометцентру прогнозують близько 22-26 тепла, які вночі змінять 12-19 градусів.

Ще тепліше буде на півдні: сонце і невелика хмарність будуть поєднуватися з денними 25-28 градусами тепла. А от вночі буде свіже повітря: від 15 до 19 градусів.

На сході ж синоптики прогнозують від 24 до 27 тепла і сонце. Вночі похолодає до 17-19 градусів.

У Києві та області, стверджують синоптики, буде від 20 до 24 градусів і невеликі дощі. Вночі на вулиці свіжо, 10-14 градусів вище нуля. Опади оминуть Білу Церкву і Миронівку.

Згідно з прогнозом синоптиків, у східних, а також Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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