Стало известно о первых жертвах аномальной жары в Украине

Об этом пишет региональное издание Херсон.Онлайн.

Сообщается, что трагедия произошла на Херсонщине вчера, 6 июля.

Там от аномальной жары свыше 40 градусов скончались двое человек. Первой жертвой стала молодая женщина 25 лет, которая выполняла работы в поле между Антоновкой и Садово.

Молодую женщину нашли рядом с воинской частью без сознания. По информации медиков, она погибла от теплового удара.

Перед смертью, как рассказывают медики, жертва пребывала в состоянии агонии, которая была вызвана тепловым ударом: высокая температура тела (40°С и выше), покрасневшая кожа, снижение зрения, учащенное дыхание, тахикардия, пульсирующая головная боль, тепловые судороги и галлюцинации, возможно, потеря сознания.

Не исключено, что 25-летняя женщина могла получить такое осложнение как шок, ведущее к развитию отека внутренних органов и мозга. Поскольку она работала в поле, то помочь ей было некому.

Второй жертвой аномальной жары в Украине стал 39-летний мужчина. Его нашли без признаков жизни прямо в кабине комбайна, стоящего при въезде в Приморское Голопристанского района. Медики после приезда на место ЧП констатировали смерть мужчины в результате теплового удара.

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Как предупреждали в Укргидрометеоцентре, июль является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Еще в конце июня синоптики прогнозировали увеличение температуры до 10 июля до отметки в 40 градусов в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Напомним, стихия накрыла, город ушел под воду: кадры последствий появились в сети.

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