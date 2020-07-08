Популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка прославилася як солістка гурту Nikita, поділилася кадрами своїх танців в пікантному вбранні

Артистка поділилася новим відео в своєму Instagram, передає Politeka.net. Зірка, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, продемонструвала свою любов до їжі прямо у себе на кухні.

На кадрах співачка спокусливо крутитися на місці, демонструючи підтягнуті сідниці і ідеальні ноги, а потім з любов'ю притискається до холодильника.

При цьому з одягу на артистці лише чорна мереживна білизна, яка виразно проглядає під повністю прозорим халатиком, накинутим зверху.

«Ви вірите в любов з першого погляду?», - поцікавилася зірка у підписі до відео.

Її шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.

«Любов до холодильника? Так», «Ууууууф мамасіта», «Anastasia вірю, коли на Вас дивлюся», «Не потрібен тобі халатик», «Чудово», «Ух яка красуня», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кумейко показала, як розважає себе вранці.

На кадрах Анастасія позує в білій сорочці і шортах, стоячи вдома на кухні перед стільцем. Волосся Кумейко вирішила залишити в хвостику, щоб не заважали танцю. Зірка додала кілька малюнків на кадрі, в особливості, метелики навколо обличчя.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки.

Нагадаємо, экс-Nikita ультра міні влаштувала "брудні" танці зі стільцем: "Астаф'єва відпочиває".

Як повідомляла Politeka, ефектна екс-Nikita показала жаркі заняття спортом на даху: "Тіло на 100 балів".

Також Politeka писала, що экс-Nikita стала на голову і ледь не впустила пишний бюст з безсоромної маєчки: "Очі на лоб полізли".