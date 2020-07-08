За інформацією НБУ, у червні українці продали валюти на рекордних $177,35 більше, ніж купили.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України .

За півроку українці продали на $748,2 млн більше валюти, ніж купили.

У той же час, старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що на цьому тижні варто очікувати стабілізацію курсу гривні на рівні трохи вище 27 гривень за долар.

"Враховуючи, що команда НБУ продовжує роботу в колишньому складі, особливих змін у політиці щодо валютного ринку ми не очікуємо. З заспокоєнням ситуації навколо зміни голови НБУ валютний ринок теж заспокоїться і з допомогою інтервенцій НБУ збалансується на рівні вище 27 гривень за долар", - заявив Тарас Котович.

Причиною різкого ослаблення долара називають раптову відставку голови Нацбанку Якова Смолія минулого тижня. Щоб пом'якшити тиск, Нацбанк у минулий четвер продав понад 150 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 8 липня різко змінить траєкторію руху, долар і євро опиняться під нищівними ударами гривні.

Так, національний регулятор стодоларова купюра втратить досить багато — 19,6 гривні. При цьому до середини минулого дня валюта вже впала нижче психологічної позначки, після чого закріпилася — 2693,59 гривні.