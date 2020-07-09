Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в яскравому купальнику

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому позувала в малиновому купальнику, передає Politeka.net. Дівчина вибрала спортивний купальний костюм, який, до речі, був затісний. Округлі стегна Чері виставила на загальний огляд. Пишні груди красуні, хоч і були прикриті купальником, буквально вискакували з нього.

Дівчина ніжилася на сонечку. Вона розпустила волосся, що додало особливого шарму фотографії.

За кілька годин пост зірки мережі зібрав майже 90 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Здрастуйте, ви прекрасні, ми можемо поговорити наодинці, я хотів би зустрітися з вами», «Дивовижна», «О, дааа!», «Ось-ось лусне», «Гарно як завжди», «Твій купальний костюм супер», «Королева мого серця», «Красиво і цікаво», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері показала фото з тренування. Дівчина була одягнена в обтягуючий спортивний костюм, який обтягнув її ідеальну фігуру. Незважаючи на те, що Чері багато займається спортом, її фігура залишається дуже жіночною і привабливою. Вона часто ділиться з фанатами гарячими знімками, показуючи, як тримати баланс між спортом і жіночою енергією.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накачений м'ячик: "Яскрава дєтка".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері ледь не розірвала тісний наряд значними принадами: «Готова!».