Популярна російська актриса Христина Асмус далеко не завжди отримує все, що захоче, як і її колега, актор Павло Прилучний

Як відомо, обидві зірки вчилися в Школі-студії МХАТ. Вони потрапили на курс художнього керівника театру «Сатирикон» Костянтина Райкіна, але були відраховані звідти. Незважаючи на те, що сьогодні Асмус і Прилучний дуже популярні і затребувані в кіно, на престижному курсі вчитися вони не змогли.

Як розповідав сам Райкін в одному зі своїх інтерв'ю, Христина дуже талановита актриса, вона була однією з кращих на курсі, але під час навчання показувала погані результати. За словами художнього керівника, у нього є принципи і певні вимоги до студентів. Втім, Райкін вважає, що дуже полегшив життя Асмус.

«Не вижени я її, може, зі мною довго б мучилася. Вона людина обдарована, це очевидно», - зазначив він.

Як відомо, після відрахування з МХАТ Асмус вступила до Театрального училища ім. Щепкіна.

Крім цього, у навчальному закладі не зміг довчитися актор Павло Прилучний, який, до речі, навчався з Асмус на одному курсі. Сам Прилучний розповідав, що Райкін не хотів його брати спочатку. Він нібито сподобався ректору Олегу Табакову. У процесі навчання актору вдалося довести, що він гідний, його задіяли у багатьох постановках. Проте одного разу Прилучний виїхав з Москви через травму ноги і розставання з дівчиною, що Райкін сприйняв як дезертирство. Він зняв його з 28 ролей в театрі. По поверненню в столицю Прилучний забрав документи з МХАТ.

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