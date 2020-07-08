Популярная российская актриса Кристина Асмус далеко не всегда получает все, что захочет, как и ее коллега, актер Павел Прилучный

Как известно, обе звезды учились в Школе-студии МХАТ. Они попали на курс художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, но в последствии были отчислены оттуда. Несмотря на то, что сегодня Асмус и Прилучный очень популярны и востребованы в кино, на престижном курсе учиться они не смогли.

Как рассказывал сам Райкин в одном из своих интервью, Кристина очень талантливая актриса, она была одной из лучших на курсе, но во время учебы показывала плохие результаты. По словам худрука, у него есть принципы и определенные требования к студентам. Впрочем, Райкин считает, что очень облегчил жизнь Асмус.

«Не выгони я ее, может быть, со мной бы долго мучилась. Она человек одаренный, это очевидно», - отметил он.

Как известно, после отчисления из МХАТ Асмус поступила в Театральное училище им. Щепкина.

Кроме этого, в учебном заведении не смог доучиться актер Павел Прилучный, который, кстати, учился с Асмус на одном курсе. Сам Прилучный рассказывал, что Райкин не хотел его брать изначально. Он якобы приглянулся ректору Олегу Табакову. В процессе учебы актеру удалось доказать, что он достойный, его задействовали во многих постановках. Однако однажды Прилучный уехал из Москвы из-за травмы ноги и расставания с девушкой, что Райкин воспринял как дезертирство. Он снял его с 28 роле в театре. По возвращению в столицу Прилучный забрал документы их МХАТ.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный закрутил роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Это произошло вскоре после скандального развода.

Напомним, что Райкин ошарашил признанием о России: "У нас некрофильское государство, которое...".

Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».

Также Politeka писала, что самую красивую "Папину дочку" застукали с известным актером в неожиданном месте: "Увела из семьи".